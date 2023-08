Van Bommel mécontent : "C'est totalement inutile"

L'Antwerp a perdu des points déjà précieux à OHL, et réalise un début de saison en dents de scie. Mark Van Bommel n'était pas ravi.

L'Antwerp, après sa démonstration de force contre Courtrai une semaine plus tôt, a perdu des points à OHL ce vendredi. Un but à la 82e signé Ritchie Sagrado a sauvé les Louvanistes, et confirmé que le champion en titre est encore en rodage. "C'est une perte de points complètement inutile", regrette Mark Van Bommel après la rencontre.

"Je pense que nous avions la première mi-temps entièrement sous contrôle. L'organisation était excellente. Puis, nous nous sommes mis à envoyer trop de longs ballons en seconde période", estime l'entraîneur de l'Antwerp.

"OHL a commencé à y croire et même si nous ne concédons pas grand chose, ils marquent sur corner. Et vu notre mauvaise seconde période, cela n'aurait pas été mérité de gagner", conclut Van Bommel. L'Antwerp commence la saison en dents de scie, avec 7 points pris sur 12 possibles.