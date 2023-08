Hein Vanhaezebrouck se lâche encore : "Heureusement que le coach décide, ici..."

Hein Vanhaezebrouck a réagi aux propos du chef du recrutement de La Gantoise, qui a décrit la venue de Omri Gandelman comme un "transfert de Vanhaezebrouck". Le coach gantois n'a pas apprécié.

La Gantoise a réalisé deux transferts récemment, à savoir ceux d'Archie Brown et de l'attaquant gantois Omri Gandelman (23 ans), arrivé du Maccabi Netanya. Ce dernier a été étrangement pointé du doigt par Samuel Cardenas, chef du département recrutement de La Gantoise, comme un "transfert de Hein Vanhaezebrouck" et pas des recruteurs.

Des propos que regrette le coach des Buffalos. "Le résultat maintenant, c'est qu'un joueur se sent moins le bienvenu. J'ai déjà "voulu" beaucoup de joueurs ; la réalité, c'est que seuls deux joueurs du noyau viennent des scouts, le reste est venu via le staff ou les contacts de Michel Louwagie", assène Hein Vanhaezebrouck via le Nieuwsblad.

Qu'un joueur soit "à moi" ou pas, c'est un joueur de La Gantoise

"Il faudrait se demander si Samuel est la personne adaptée pour dire ce genre de choses à la presse. J'ai dû rassurer Omri, car il se posait des questions. Je lui ai expliqué que Hugo Cuypers aussi était un "joueur du coach" et qu'il est meilleur buteur du club maintenant", ajoute Vanhaezebrouck.

"On ne tarit pas d'éloges sur les jeunes belges, mais Omri Gandelman était en quart de finale de l'Euro U21. Pas la Belgique. Encore heureux que le coach décide encore des choses ici, tout de même", lâche encore un entraîneur gantois remonté comme un pendule. "Qu'un joueur vienne via moi ou pas, tous sont égaux, ce sont des joueurs de La Gantoise. Quand je suis arrivé à Gand, il n'y avait personne "à moi", et j'avais des doutes sur certains, mais j'ai laissé sa chance à tout le monde".