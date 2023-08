Bruges négocie bien son premier gros rendez-vous de la saison et s'impose à Osasuna

Les Blauw & Zwart ont assuré l'essentiel en Espagne : la victoire. Les joueurs de Ronny Deila prennent une belle option sur la qualification.

Le premier gros rendez-vous de la saison du Club de Bruges, c'était ce jeudi soir. A Osasuna, les joueurs de Ronny Deila devaient s'imposer pour prendre une option sur la qualification en poules de Conference League.

Les Blauw & Zwart ont eu fort à faire face au septième de La Liga espagnole la saison dernière. L'ouverture du score est brugeoise, venue d'Andreas Skov Olsen (0-1, 50e). Ensuite, Osasuna va parvenir à revenir dans le match, à moins d'un quart d'heure du terme. C'est Chimy Avila qui remet les Espagnols sur les bons rails, avec la complaisance de Boyata (1-1, 78e).

Heureusement, Bruges va reprendre les devants quelques instants plus tard, et ne plus les lâcher. L'excellente recrue Hugo Vetlesen sert Maxim De Cuyper, qui négocie parfaitement son 1 contre 1 pour remettre le FCB aux commandes (1-2, 80e).

Le Club de Bruges prend donc une belle option sur la qualification et devra bien négocier la réception de la formation espagnole, la semaine prochaine, pour se qualifier en poules de Conference League et entrevoir une belle épopée européenne.