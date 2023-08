Carl Hoefkens une nouvelle fois "très fier" de ses joueurs après le partage du Standard à Courtrai

Le Standard attend toujours sa première victoire sous la direction de Carl Hoefkens. Mais le T1 liégeois n'est pas inquiet. Un discours qui tend à relativiser la situation, à parler de mentalité plutôt que de jeu, comme certains de ses prédécesseurs qui n'ont pas fait long feu à Sclessin.

"Je suis déçu du résultat mais fier de mes joueurs. S'il y a bien une équipe qui méritait de gagner, c'est nous. C'est comme cela que nous voulons jouer, avec de la pression. Les dix premières minutes étaient plus difficiles, ensuite nous avons montré notre qualité."

Cependant, cela n'a pas suffi au Standard pour empocher sa première victoire de la saison. Les Liégeois ont eu des occasions, plus que lors des quatre premiers matchs, mais ont encore bien trop manqué de réalisme dans les derniers gestes.

La base du Standard, c'est le mental et la combativité"

"La base au Standard doit être le mental et la combativité. Nous aurions gagné ce match avec un petit peu plus de qualité dans le dernier tiers du terrain et c'est le sentiment qui a prévalu au coup de sifflet final. Tout le monde a répondu présent, y compris les supporters. Il y a eu de la combativité pendant 96 minutes."

Tel qu'il le martèle depuis le début de la saison, l'entraîneur du Standard attend encore des renforts avant la fin du mercato. Le temps presse, les Rouches n'avancent toujours pas et l'écart avec les formations qui vont se battre pour le top 6 semble déjà impossible à boucher.

"Ce n'est pas un message caché. Ce n'est absolument pas un secret que nous avons besoin de plus de qualités, notamment offensivement, pour parvenir à nos objectifs" a conclu Carl Hoefkens en conférence de presse.