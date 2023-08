Theo Leoni déjà comparé à une icône d'Anderlecht : "Il doit encore plus oser, comme je le faisais"

Est-il le joueur le plus remarqué du début de saison ? Peut-être, tant Theo Leoni impressionne amis comme ennemis. À tel point qu'il a même été comparé à une ancienne gloire d'Anderlecht, Walter Baseggio.

Walter Baseggio a joué dans la même position que Theo Leoni et avait un style de jeu semblable : simple, mais terrible efficace. "Cette comparaison me fait grand plaisir" a déclaré l'ancien joueur dans la Dernière Heure.

"Theo Leoni n'a pas encore joué beaucoup de matchs mais il a déjà fait de grandes choses. Est-ce que je pense qu'il est comme moi ? Oui, dans certains aspects du jeu, mais nous sommes tout de même des joueurs différents."

Son but contre Charleroi a impressionné Baseggio. "Il a une très bonne frappe lointaine. Il l'a fait du pied droit, mais il a déjà tenté sa chance du pied gauche et cela prenait aussi la bonne direction. Il doit encore plus oser tenter sa chance de loin, comme je le faisais."

La dimension physique des deux hommes est aussi différente. "J'ai eu la chance de recevoir un coup de pied plus lourd que le sien. Cela m'a aussi permis de faire des belles passes longues. Mais il est plus fin et il sait mieux placer le cuir que moi" reconnaît Walter Baseggio.