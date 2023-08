Nouveau stade de Bruges : la tension monte

Le nouveau stade du Club de Bruges continue de susciter beaucoup d'agitation. Du moins chez le voisin Toon Van Moerbeke, qui malgré les nombreuses adaptations, reste catégoriquement opposé à la construction du nouveau stade. Cela commence à agacer certains fans du Club.

Après ses nombreuses apparitions dans les médias, Van Moerbeke est devenu une personne bien connue des supporters du Club. Le fait qu'il continue à protester contre le nouveau stade moderne les contrarie. Cette semaine, ils ont également manifesté leur mécontentement de manière plus marquée.

Le fait que Van Moerbeke ait indiqué que les maisons du quartier chic autour du stade Jan Breydel perdront beaucoup de valeur après la construction du nouveau temple et du parc qui l'accompagne, n'est absolument pas compris par une partie des fans du Club.

Les supporters du groupe 'The Loyals' ont manifesté leur désaccord en plaçant une pancarte "À vendre" sur un poteau lumineux près de sa maison, avec l'inscription "Acidité, -30%". Entre-temps, Van Moerbeke a également réagi.

"Fatigué de ces gens", a-t-il déclaré au Krant van West-Vlaanderen. "Je ne comprends pas, pourtant je tends la main au Club et cherche un compromis : s'ils sont sérieux au sujet de leur nouveau plan de mobilité, qu'ils mettent en place dès cette saison le système de parkings périphériques et de navettes et prouvent ainsi qu'il y aura moins de perturbations pour le quartier. Mais ils n'osent pas", a-t-il déclaré.

Entre-temps, il a également pris contact avec son avocat pour mettre la ville en défaut. Selon lui, l'éclairage public est éteint chaque soir à 23 heures devant sa maison, alors que ce n'est pas le cas pour les autres maisons. "Il fait sombre près de ma maison, des personnes mal intentionnées pourraient en profiter. Si des dommages sont causés à ma propriété, je considère que la ville de Bruges est co-responsable", a-t-il déclaré.