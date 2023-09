Hugo Siquet, Diable Rouge : "Je ne sors pas non plus de nulle part"

Hugo Siquet est Diable Rouge, et peu de gens s'y attendaient. Mais le joueur du Cercle lui-même n'était pas tout à fait surpris.

La sélection de Domenico Tedesco ne comprenait pas de grosse surprise, à l'exception d'un nom : Hugo Siquet. Le défenseur latéral du Cercle de Bruges, qui pouvait toujours évoluer avec les Espoirs, fait le grand saut vers les Diables Rouges, et en est naturellement très content.

"Le sélectionneur m'a personnellement appelé pour me prévenir. C'est agréable, bien sûr, de recevoir ce genre de coup de fil", déclare Siquet dans des propos relayés par le Nieuwsblad. Mais le néo-Diable n'était pas non plus totalement surpris d'être présent parmi les joueurs sélectionnés.

"Je ne sors pas non plus totalement de nulle part. Je n'étais pas si surpris que ça", assure Hugo Siquet. "J'ai participé à l'Euro U21 et j'ai reçu des avis positifs sur mes performances. On nous avait prévenus, mon entourage et le Cercle, que j'étais proche du groupe des Diables et on ne nous avait pas menti".