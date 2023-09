Amer, Karel Geraerts revient sur son départ de l'Union

Après une première saison réussie en tant que T1, Karel Geraerts avait surpris bien du monde en quittant l'Union Saint-Gilloise. Geraerts s'est exprimé à ce sujet sur le plateau de l'émission Extra Time.

"Nous n'avons tout simplement pas réussi à nous mettre d'accord lors des négociations (avec la direction)", commence Geraerts.

"L'Union voulait absolument rompre mon contrat actuel, ce que je comprends. J'avais également l'intention de rester. Nous avons commencé à discuter, mais nous ne sommes pas parvenus à un accord. J'ai alors indiqué que j'avais un contrat et que je voulais simplement continuer. Mon engagement et ma volonté de gagner n'auraient pas changé", continue un Geraerts visiblement amer.

"Je n’exigeais pas de salaire digne de ce qui se fait au Moyen-Orient, j’ai fait une offre raisonnable. Mais elle a été refusée et c’était difficile à comprendre pour moi. Il faut dire que l’Union se fixe des limites et des conditions qui font aussi partie de son succès. Cela concerne aussi les négociations avec les joueurs. Mais cette ligne de conduite était inavouable pour l’Union, qui a décidé de me licencier", explique Geraerts, qui avoue avoir été "en colère" et "déçu" après son licenciement de l'Union.

Geraerts explique également que le timing de son licenciement était compliqué, étant donné que la grande majorité des clubs s'étaient déjà doté d'un entraîneur. Concernant le poste des U21 de la Belgique, auquel il a été lié il y a peu, il assure que ce poste "ne l'interessait pas".