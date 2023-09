Jesper Fredberg explique comment Anderlecht a pu réaliser un tel mercato

Anderlecht a réalisé le mercato le plus clinquant de l'été belge. Mais comment est-ce possible au vu de la situation du club ?

Kasper Dolberg, Thomas Delaney, Mats Rits et bien sûr Thorgan Hazard : Anderlecht a attiré de très grands noms lors de ce mercato. Jesper Fredberg a travaillé dur tout l'été, et a expliqué sur Mauve TV comment il avait procédé.

"Je suis soulagé, car désormais, nous savons ce dont nous disposons, il n'y a plus de spéculations", se réjouit le directeur sportif du RSCA. "Nous devions être offensifs sur ce mercato et cela signifiait aussi nous séparer de joueurs qui ne correspondaient plus à notre style de jeu".

Anderlecht a ainsi laissé partir Hendrik Van Crombrugge, Amir Murillo Lior Refaelov, Adrien Trebel, Hannes Delcroix, Mustapha Bundu, Lucas Stassin mais aussi Bart Verbruggen - une vente qui, pour le coup, était prévue de longue date pour recruter derrière.

Bart Verbruggen a bien aidé Anderlecht

"Nous avons réduit notre masse salariale de manière significative. Certains joueurs représentaient une masse salariale élevée sans correspondre à notre jeu. Nous voulions investir cet été et également transférer des joueurs avec un contrat à long terme", souligne Fredberg.

"C'est pour cela que c'était important d'aligner Bart Verbruggen, car nous savions qu'il y aurait une vente derrière, et celle-ci a permis de transférer une douzaine de joueurs". Le RSCA a donc totalement refondu son noyau cet été, sans pour autant se mettre dans le rouge. Du beau travail.