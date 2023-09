"Le Barça ? Un rêve qu'on ne réalise toujours pas"

L'Antwerp se prépare à jouer l'une des rencontres les plus importantes de sa saison, mais aussi les plus prestigieuses de son histoire. Ce mardi, le Great Old affronte le FC Barcelone en Ligue des Champions. Un rêve de gosse pour Jean Butez.

"Quand le nom du Barça est sorti de l’urne, j’ai senti l’émotion monter tout de suite. Depuis tout petit, je suis fan du Barça et ce tirage était mon premier choix avec Arsenal. C’est un rêve qu’on ne réalise toujours pas. Gamin, je regardais les matches de Lionel Messi… et de Thierry Henry : obligé vu que je suis Français !", se confie Jean Butez au micro de la RTBF.

Le gardien aura l'occasion de rencontrer une équipe qui l'a bercé, encore remplie de stars qu'il admire. "Comme gardien, je me souviens de Victor Valdés, de son style de jeu et de ses shorts larges. C’était la grande équipe de 2006 victorieuse de la Ligue des Champions, avec Ronaldinho, Xavi et aussi notre coach actuel (Mark van Bommel). Aujourd’hui, Marc-André ter Stegen est mon modèle. C’est sûr, je lui demanderai d’échanger nos maillots… Mais après le match."

Butez a ensuite affiché les ambitions de l'Antwerp en vue de cette rencontre, mais aussi dans sa campagne en Ligue des Champions. "Mark van Bommel nous dit toujours d’être ambitieux. D’ailleurs, si on veut être performant et progresser dans notre carrière, c’est dans des matches pareils qu’on doit être présent. C’est même un avantage de commencer en déplacement face à l’équipe qui a la plus forte pression de réussir. Nous, on aborde cette Ligue des Champions sans stress, mais avec envie et surtout l’ambition de se qualifier, que ce soit via la 3e, la 2e ou même la 1e place (...) On sera plusieurs à avoir des étoiles plein les yeux à l’échauffement, mais le coach saura trouver les mots pour nous donner la bonne approche."