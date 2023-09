Le RWDM et l'Union se rangent du côté des fans et demandent le report du derby

Le report du derby de la Zwanze entre le RWDM et l'Union Saint-Gilloise fait beaucoup parler de lui. Les deux clubs de supporters continuent à refuser l'heure de coup d'envoi, soit 18h30, le jeudi 28 septembre.

Après le communiqué des Union Bhoys, déclarant leur boycott de ce derby historique pour protester contre l'heure imposée par la Pro League, ce sont désormais les deux clubs qui ont fait savoir leur position par voie de communiqué commun.

"Malgré les actions de nos deux noyaux de supporters, la Pro League ne souhaite pas revoir l'heure du coup d'envoi", regrettent les fans. "Les deux clubs comprennent les actions des supporters pour exprimer leur mécontentement et ont parlé à la Pro League et au détenteur des droits de diffusion Eleven/DAZN."

"Outre les problèmes d'organisation et de mobilité auxquels les deux clubs seront confrontés et le manque à gagner pour le club hôte, nos supporters seront désavantagés. Les supporters sont les principaux acteurs du football. Il s'agit d'un match qu'ils attendent avec impatience depuis très longtemps et qu'ils risquent de rater en raison de l'heure avancée du coup d'envoi", poursuit le communiqué.

Les deux clubs bruxellois demandent ainsi aux parties concernées de se réunir à nouveau et de trouver "une solution appropriée".