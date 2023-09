L'Union Saint-Gilloise a connu un mercato agité avec des départs marquants et des arrivées prometteuses

La période de transfert estivale a apporté son lot de changements à l'Union Saint-Gilloise, avec des départs notables et des arrivées prometteuses dans l'effectif. Voici un aperçu des mouvements clés dans les différentes lignes de l'équipe.

Défense :

L'Union a perdu quelques éléments clés en défense avec les départs de Nieuwkoop (Feyenoord), Van Der Heyden (Majorque) et Kandouss (La Gantoise), tous trois des piliers de l'équipe la saison précédente, contribuant grandement à la solidité défensive. Pour pallier ces départs, la direction a recruté Castro-Montes, Mac Allister arrivé d'Argentine, Fedde Leysen (provenant du PSV), ainsi que le jeune Noah Sadiki. Parmi ces nouvelles recrues, Castro-Montes et Mac Allister ont particulièrement brillé sous les couleurs de l'USG, avec le belge se révélant comme un digne remplaçant de Nieuwkoop.

Milieu :

Le milieu de terrain a été durement touché par le départ du capitaine emblématique Teddy Teuma, qui a rejoint Reims. Lynen a également quitté le club pour tenter sa chance au Werder Brême. Cependant, Lazare est resté et a été rejoint par de nouveaux renforts : Mathias Rasmussen (en provenance du Sk Brann) et Charles Vanhoutte. Ce dernier étant déjà bien familier avec le championnat belge, il est resté 4 saisons au Cercle de Bruges. Les deux nouveaux milieux de terrain jouent un rôle de plus en plus important et développent des automatismes au sein de l'équipe, renforçant ainsi le milieu de terrain de l'Union.

Attaque :

C'est sans doute dans le secteur de l'attaque que les changements ont été les plus marquants. L'Union a vu le prêt de Vertessen et Adingra prendre fin, mais le départ de Boniface vers Leverkusen pour un montant de 20 millions d'euros a été le transfert le plus marquant de l'été. L'Union a mis un certain temps avant de trouver un remplaçant en la personne d'Amoura venu de Lugano(4 matchs, 3 buts).

Le départ de Boniface s'est fait ressentir, et Amoura est l'une des rares recrues offensives de l'Union lors du mercato estival. Le secteur offensif demeure le moins fourni en termes de profondeur de l'effectif. Heureusement l'Union pourra compter sur Ayensa Eckert qui est en grande forme.

La saison en cours présente ainsi son lot de défis pour l'Union Saint-Gilloise, avec une réorganisation de l'équipe suite aux départs clés, tout en intégrant de nouvelles recrues prometteuses. Les supporters de l'Union attendent avec impatience de voir comment l'équipe se développera au fil de la saison.