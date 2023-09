🎥 Denis Dragus continue de revivre loin de Sclessin...pour garder un ancien d'Anderlecht la tête sous l'eau

Denis Dragus continue sur sa lancée avec son deuxième but en trois rencontres dans le championnat turc. L'attaquant roumain est toujours aussi imprévisible dans ses performances.

Déjà buteur le weekend passé, Denis Dragus a récidivé avec Gaziantep hier soir. L'attaquant prêté par le Standard a eu besoin de moins de 3 minutes pour débloquer la rencontre face à Samsunspor.

Isolé dans le rectangle, le Roumain a eu tout le loisir de contrôler avant de placer hors de portée du gardien. Gaziantep s'impose finalement 1-2, Dragus a été remplacé à un quart d'heure du terme par l'éphémère Anderlechtois Lazar Markovic.

Dans le camp d'en face, un ex Mauve fait lui grise mine. Landry Dimata était titularisé à la pointe de l'attaque de Samsunspor mais n'a pas réussi à faire sortir les siens de la crise. Débarqué cet été, il n'a toujours pas connu la victoire avec son club. Et pour cause : Samsunspor est bon dernier du championnat avec un maigre point récolté en six rencontres.