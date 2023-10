Damien Marcq pointe les erreurs défensives : "C'est intolérable"

L'Union recevait Charleroi ce dimanche. Une semaine après leur première victoire, les Carolos ont pris un revers à l'Union (3-1).

Le défenseur de Charleroi, Damien Marcq revient sur la défaite des Carolos et pointe les erreurs défensives : "Il faut qu'on soit plus présent et plus dur dans les duels. Prendre trois goals sur des phases arrêtées, c'est intolérable." Sykes et Burgess ont été redoutables dans les airs et ont permis à l'Union de prendre les trois points.

Pourtant, pour Marcq, tout n'était pas à jeter : " En première mi-temps, l'Union ne nous a pas mis en danger. On était bon et aurait même pu prendre la tête si le but avait été accepté. Mais une fois que l'Union a fait le break, ils n'avaient plus qu'à gérer le match."

Le défenseur carolo se prépare déjà pour le prochain match contre le RWDM : "Il faudra qu'on soit plus motivé et il faudra sortir un gros match comme on a déjà pu le faire." Une semaine après avoir gouté au succès, Charleroi retombe déjà. Pour Felice Mazzu, le club doit se réveiller.