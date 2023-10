Anderlecht rêve du titre avec un jeu "à la Weiler" : les temps ont changé

Anderlecht croit-il de nouveau au titre ? Le mot a en tout cas de nouveau été prononcé dans les catacombes du Parc Astrid.

Le dernier titre de champion du RSC Anderlecht date déjà de 2017. Si le Sporting est sacré au terme de cette saison, cela fera donc 7 ans sans titre, une éternité pour le club le plus titré de l'histoire de notre championnat. Pourtant, au moment de soulever le trophée à l'époque, peu imaginaient que l'ère René Weiler serait regardée avec nostalgie.

Car si elle l'est, c'est pour le fond plutôt que pour la forme : tout le monde s'accordait à dire que le jeu proposait ne convenait pas aux standard (sans jeu de mots) du Sporting d'Anderlecht, à son ADN. Six ans et demi plus tard, comme les temps ont changé. Personne ne ferait la fine bouche si la saison se terminait sur un titre, et pour la première fois, le mot a été prononcé.

Les supporters d'Anderlecht aux anges

"Si Anderlecht est de retour ? Je pense que oui. Le titre, on va essayer, bien sûr. On va tout faire pour", souriait Francis Amuzu. Il faisait écho aux propos de Mario Stroeykens qui confessait : "Le titre est dans un coin de notre tête, bien sûr". L'ambiance de folie qui régnait au Lotto Park ne laissait aucun doute : les joueurs ne sont pas les seuls à rêver.

Revoir le RSCA en haut du classement, cela fait un bien fou au public bruxellois. La zone mixte où les joueurs se présentent devant la presse est généralement ouverte sur le couloir où passent les supporters, sans débordements et dans le calme ; ce samedi, l'enthousiasme des fans était tel qu'elle a dû être fermée.

Depuis quelques années, elle l'avait été à de rares occasions... pour des raisons de sécurité, après un mauvais résultat. On se rappelle ainsi bien du 23 avril dernier et de l'ultime défaite à domicile... contre Malines. Des ultras encagoulés s'étaient frayés un chemin pour tenter d'en découdre avec Wouter Vandenhaute. Une toute autre ambiance, donc, ce 7 octobre.

Un 35e titre pour Anderlecht ?

Brian Riemer, lui, ne veut par contre pas parler de titre. "Nous sommes encore loin de là où nous voulons être. Il n'y a que 10 matchs joués sur 30, et après cela, les points sont divisés par deux", prévient l'entraîneur d'Anderlecht. "Je vois de l'amélioration chaque semaine, et ça, c'est positif. Mais il y a encore tant de travail"

.Et Riemer a raison : cet Anderlecht-là, s'il est champion sans améliorer son style de jeu, ne rentrera pas dans les livres d'histoire autrement que parce qu'il mettra fin à une longue traversée du désert. Sept ans sans titre national. Si Weiler avait ramené le succès au Parc Astrid après une telle période de vaches maigres, son football pragmatique n'aurait pas été aussi critiqué. Les temps ont changé. Ce qui ne veut pas dire qu'un football plus chatoyant serait malvenu, tout de même...