Encore une absence du côté de l'Autriche avant la réception des Diables Rouges

En plus de son capitaine David Alaba, l'Autriche sera privée d'un défenseur important. Stefan Posch ne sera pas présent, victime d'une blessure musculaire.

Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour l'Autriche. En plus de David Alaba, capitaine et star de la sélection de Ralf Rangnick, Stefan Posch (26 ans, 26 caps) manquera également les rencontres face à la Belgique et l'Azerbaïdjan lors de cette trêve internationale.

Posch évolue aux côtés d'Alexis Saelemaekers à Bologne, et a déjà manqué les 3 dernières rencontres de Serie A. Ironie du sort : Posch est même un... concurrent de Saelemaekers, puisque les deux hommes sont arrières droits.

Posch s'ajoute donc aux noms d'Alaba, Marko Arnautovic ou encore Phillipp Mwene et Karim Onisiwo sur la liste des absents de marque côté autrichien pour la rencontre de ce vendredi.