"Légende ; Merci pour tout" : le monde du football fait ses adieux à Eden Hazard

A l'annonce de cette nouvelle - assez attendue, on ne va pas se mentir -, les réactions et messages envers Eden Hazard ont fleuri sur les réseaux sociaux.

Nombreuses sont celles provenant d'anciens coéquipiers du Brainois en équipe nationale. “Mon frère. Légendaire”, a écrit Michy Batshuayi dans une story Instagram. "Merci pour toi, mon ami", s'est exprimé Thibaut Courtois. Amadou Onana a également utilisé le terme "légende" pour rendre hommage à l'ancien de Lille et de Chelsea.

Dodi Lukebakio, qui n'a pas eu l'occasion de jouer avec Hazard en équipe nationale, s'est fendu d'un "Je voulais tellement jouer avec toi. Merci pour le spectacle."

Le compte officiel des Diables Rouges a également remercié Eden Hazard, "un artiste du jeu", en lui souhaitant "bonne chance pour ses projets futurs".

Eden Hazard has announced his retirement from football. We wish him good luck for all his future endeavors. pic.twitter.com/Ttby1XWT00