Le malheur des uns fait le bonheur des autres

Koen Casteels se rapproche d'un forfait, ce qui ferait le bonheur de Matz Sels.

En raison de l'absence de Thibaut Courtois, tous les regards sont actuellement tournés vers Koen Casteels pour prendre les rênes chez les Diables Rouges. Cependant, il n'est pas certain que Casteels sera dans les cages contre l'Autriche. Le gardien de but de Wolfsburg était absent à l'entraînement.

Jeudi, les Diables Rouges s'envolent pour Vienne pour leur confrontation directe avec l'Autriche. En vue de remporter le groupe, les Diables veulent aller chercher la victoire, même s'ils ont suffisamment d'un match nul pour être mathématiquement qualifiés pour l'Euro.

Il est encore incertain qui sera dans les buts. Casteels était absent à l'entraînement en raison d'une légère maladie. La situation est évaluée au jour le jour. Si Casteels ne peut pas se rendre en Autriche, Matz Sels est prêt à le remplacer. Le gardien de Strasbourg est en meilleure position dans la hiérarchie que le gardien de Standard, Arnaud Bodart, qui est également resté à l'intérieur pendant deux jours en raison d'un petit ennui physique.

Si Matz Sels sera aligné, il s'agira de sa quatrième sélection, sa troisième en tant que titulaire et sa deuxième en rencontre qualificative.