🎥 Lionel Messi détruit complètement un adversaire après son geste irrespectueux

Lionel Messi coule désormais des jours heureux à l'Inter Miami. A 36 ans, il reste encore un pilier de l'équipe nationale d'Argentine, qu'il veut guider vers de nouveaux succès internationaux.

Ce jeudi soir, l'Argentine accueillait le Paraguay dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde. Si le spectacle sur le terrain n'a pas été de très haute facture - l'Argentine s'étant imposée 1-0 sur un but d'Otamendi dès la 3e minute -, le match a été entaché d'un geste grossier et irrespectueux envers Lionel Messi.

Alors que l'on jouait la 84e minute de la rencontre, les caméras ont capturé des images du Paraguayen Sanabria crachant en direction de la Pulga.

En après-match, Messi a décidé de ne pas accorder d'importance envers cet épisode, et en profitant dans le même temps pour détruire Sanabria. "Je ne sais pas qui est ce type et je ne veux pas en faire toute une histoire, sinon il sera partout et deviendra un nom connu de tous."

De son côté, Sanabria a démenti avoir craché sur Messi. "Ce qu’il se passe ce n'est qu’à l’image, on ne voit que la vue de derrière et on dirait que je lui crache dessus. Mais c’est faux. Je démens totalement."