Déjà un premier gros coup dur pour Karel Geraerts ?

Actuellement, Ouedraogo joue sous les ordres de Geraerts à Schalke 04 en Bundesliga 2. Le jeune talent a une clause dans son contrat qui permet aux clubs étrangers de l'acquérir pour 20 millions d'euros en 2024.

Liverpool n'est pas le seul club intéressé par la signature d'Ouedraogo. Everton et Brighton & Hove Albion ont également manifesté leur intérêt. Ouedraogo est sous contrat jusqu'en 2027 avec les Koningsblauen. Jusqu'à présent, il a joué neuf matchs cette saison et a marqué un but.

