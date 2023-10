Le logo des Francs-Borains à l'effigie de Georges-Louis Bouchez ? Il répond

Les clubs opposés au RFB en Challenger Pro League en blague souvent : le logo des Francs-Borains donne un peu l'impression qu'il représente... Georges-Louis Bouchez. Le président du club borain a démenti.

Le logo des Francs-Borains a été modernisé en 2021, un an après l'arrivée de Georges-Louis Bouchez en grande pompe à la présidence du club. Et depuis, les rumeurs (et plaisanteries) n'ont pas cessé : la silhouette que l'on distingue sur ce nouveau blason ressemble fort au nouveau président, parfois moqué pour une certaine vanité.

Enfin, alors que le RFB reçoit le Patro Eisden ce week-end et réussit jusqu'à présent une belle saison en Challenger Pro League, Georges-Louis Bouchez a répondu à cette idée saugrenue. "Non, nous n'avons pas mis mon visage sur le logo du club", répond le président du MR dans les pages de Sudpresse.

L'explication vient de l'histoire à la fois de la région et du club : le visage représenté est celui de Clovis, ancien roi des Francs originaire de Tournai - dans le Tournaisis, certes, mais pas si loin du Borinage.

Surtout, un certain Clovis était un ancien joueur et entraîneur très apprécié à Elouges, dans le Borinage, et figurait déjà sur le logo du club dans les années 80, quand le RFB a atteint les demi-finales de la Coupe de Belgique. C'est donc aussi un retour aux sources.