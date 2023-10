Le "péché d'orgueil" de Toby Alderweireld ? "Je n'aurais peut-être pas dû faire ça"

Alors que l'Antwerp affronte le FC Porto ce soir, Toby Alderweireld est revenu sur ce terrible penalty manqué lors du dernier match contre le Shakhtar. Il a reconnu une erreur.

En toute fin de rencontre, l'Antwerp obtenait un penalty, que prenait Toby Alderweireld. Le capitaine du Great Old manquait alors son envoi, scellant la défaite (2-3) face au Shakhtar Donetsk. Mais Alderweireld ne s'en fait pas.

"Ce penalty, je l'ai aussi obtenu moi-même, en gagnant un duel, en tirant au but. Et cette frappe aurait été au fond, j'en suis sûr", se rappelle-t-il dans une interview avec Het Laatste Nieuws. Par la suite, Toby Alderweireld a pris le ballon lui-même, et c'est peut-être son erreur, estime-t-il.

"Si j'ai commis une erreur, c'est de vouloir absolument tirer ce penalty. Mais en tant que capitaine je n'allais tout de même pas le laisser à un jeune ?", s'interroge l'ex-Diable Rouge. On ne saura jamais si un autre Anversois aurait marqué son envoi.