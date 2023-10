🎥 Batshuayi brille en Europe à défaut de briller en championnat

Michy Batshuayi a marqué et donné une passe décisive ce jeudi en Conference League contre Ludogorets. Un réconfort, alors qu'il peine en championnat.

Cette saison, Michy Batshuayi (30 ans) n'a pas encore inscrit le moindre but en Süper Lig turque et n'y a même pas encore démarré une seule rencontre, se contentant de 4 montées au jeu. Mais le Diable Rouge se refait une santé en Coupe d'Europe.

Ce jeudi, face à Ludogorets, Batshuayi a ainsi inscrit son 4e but de la saison en Conference League, le second en poules après déjà deux buts en qualifications. Il a ponctué ce but plein de sang-froid (et d'un peu de chance) d'un assist, et le Fenerbahçe s'est imposé 3-1.