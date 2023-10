Après Standard-Anderlecht, Riemer en remet une couche : "Quatre décisions contre nous..."

S'il avait retrouvé son sourire après s'être énervé dans la foulée de Standard-Anderlecht, Brian Riemer n'avait pas non plus totalement tourné la page du Clasico. Il est revenu sur ce qu'il estime être quatre erreurs d'arbitrage en défaveur du Sporting d'Anderlecht.

Suite au Clasico perdu (3-2) par Anderlecht malgré une avance de deux buts à la mi-temps, Brian Riemer avait exigé de ses joueurs qu'ils se présentent plus tôt que prévu à Neerpede. "La meilleure chose à faire après un tel scénario est de se remettre en selle au plus vite. Ils ont eu 24h de libres. Ce n'était pas une punition, juste une nécessité", commence le Danois en conférence de presse.

Mais s'il en voulait à ses joueurs et à lui-même, Riemer n'a pas pu faire sans revenir, à froid, sur le scénario de la rencontre. "Je n'aime pas pointer les gens du doigt, et je crois que nous aurions pu éviter certains buts encaissés. Mais quand une équipe subit 4 décisions défavorables, cela aura inévitablement un impact sur la rencontre", estime-t-il.

Le problème lors de Standard-Anderlecht ? Le VAR

"Il y a cette main de Leoni, qui nous enlève un but. Mais ils ont aussi deux mains sur leurs buts, sur le premier et le troisième, et des mains que j'estime plus évidentes. À mes yeux, on signale soit les 3, soit aucune", continue Brian Riemer. "Et enfin, il y a ce penalty non-sifflé, dont ils ont déjà reconnu que c'était une erreur".

Quatre phases, donc, aux yeux du coach anderlechtois. "Ils nous enlèvent 2 buts, ils leur en donnent 2. Ca a un impact. Mais selon moi, le véritable problème ici, c'est le VAR", assène le Danois. "On a amené le VAR dans le foot pour corriger les erreurs claires, et ils ne regardent même pas les images. Ils regardent la phase de Théo (Leoni), appelle l'arbitre et il prend sa décision. Ok, pas de problème... mais pourquoi ne pas l'appeler pour les autres?".

Anderlecht floué par l'arbitrage ?

Ce n'est donc pas vraiment Jonathan Lardot que blâme Brian Riemer. "L'arbitre sur le terrain peut avoir du mal à voir certaines choses, je comprends cela. Mais là, c'est un problème de VAR. Ils ne sont pas parvenus à corriger les grosses erreurs dans ce match et à rendre les choses justes". Quant aux explications parues le lundi, lors desquelles Lardot a expliqué qu'il aurait aimé être appelé par son collègue à Tubize, elles n'ont pas vraiment aidé.

"J'accepte les erreurs d'arbitrage. J'en fais, les joueurs en font, les journalistes en font", sourit Riemer. "Mais là, je suis frustré parce qu'il a demandé à voir les images, et que le VAR lui a dit que ce n'était pas nécessaire. Lardot est un arbitre du top avec de l'expérience, il dit qu'il aimerait voir les images et le VAR refuse ? J'aurais aimé avoir une explication de leur part. Mais ces erreurs font partie du football. Espérons qu'elles s'égalisent au final".