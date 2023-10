Jesper Fredberg justifie sa grande décision à Anderlecht

C'est officiel depuis ce vendredi après-midi : Jesper Fredberg a prolongé son contrat avec le RSC Anderlecht. Le CEO Sports du club bruxellois a signé un "partenariat à durée indéterminée", explique le RSCA dans son communiqué.

Sur le site du RSC Anderlecht, Jesper Fredberg a expliqué son choix de prolonger son contrat. Sans conteste, il voit son avenir se construire au long terme chez les Mauve et Blanc.

"De nombreux défis nous attendent. Nous sommes évidemment très ambitieux en ce qui concerne notre équipe première, et nous continuerons aussi à investir dans le développement de l’académie, des infrastructures, des RSCA Futures et des RSCA Women. Il est essentiel pour nous, en tant que club, de continuer à développer cette culture de la performance et de créer un environnement où les joueurs, le staff et tous les autres collègues peuvent continuer à se développer."

Le Danois se sent chez lui au Lotto Park. "Je suis donc très heureux de poursuivre ce travail avec toute l'équipe. Je me suis senti chez moi ici dès le premier jour et j'apprécie beaucoup la culture unique d'un club tel que le RSC Anderlecht. Je tiens donc à remercier tous mes collègues, les membres de la direction et le président pour leur collaboration et leur confiance, ainsi que les supporters pour leur soutien indéfectible."

Le président non-exécutif Wouter Vandenhaute a également réagi. "Lorsqu'il y a un an, j'ai entamé des discussions avec Jesper Fredberg, alors inconnu, j'ai directement été frappé par la force avec laquelle il croyait au potentiel du Sporting. Au cours des nombreuses conversations qui ont suivi, Jesper m'a convaincu qu'il pouvait être l'homme qui nous ramènerait au sommet. Dans la situation de crise de la saison dernière, il a affiché ses qualités et sa grande ambition. Après le succès du mercato estival, il était clair que Jesper voyait son avenir à Bruxelles dans les années à venir. Cette prolongation de contrat est une conséquence logique."