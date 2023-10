"Il n'y a pas d'explications" : le cauchemar du temps additionnel de plus en plus inquiétant pour le RWM

Le RWDM a encore perdu dans le temps additionnel. Une situation pas facile à vivre pour Claudio Cacapa qui avait pourtant travaillé cet aspect.

Après la défaite contre l'Union Saint-Gilloise, le retournement de situation fatal à Charleroi et l'égalisation de dernière minute de Westerlo, le RWDM a vécu une nouvelle fin de match frustrante à Saint-Trond. Les Molenbeekois avaient pourtant cru utiliser le temps additionnel à leur avantage en égalisant à la 90+3e, mais les Canaris ont remué le couteau dans la plaie en marquant trois minutes plus tard.

Les interviews d'après-matchs se ressemblent donc cruellement pour Claudio Caçapa : "Au bout du compte, il n’y a pas d’explication à ce relâchement. Nous nous entraînons, les joueurs le soulignent, mais nous acceptons toujours cet objectif. Cela s’est presque avéré à notre avantage, mais non. Je les ai exhortés à faire attention du début à la fin, mais cela n’a pas fonctionné" déclare-t-il au micro d'Eleven.

Le coach brésilien reste toutefois déterminer à inverser la tendance : "La seule solution est de travailler encore plus. Nous travaillerons, travaillerons, travaillerons, et cela finira par donner. Nous continuerons à donner confiance aux joueurs, à travailler sur le groupe. À un moment donné, j’espère qu’au prochain match de la coupe contre l’Olympic Charleroi, nous gagnerons à nouveau". Au classement le RWDM n'a plus que deux points d'avance sur la zone rouge.