"Il m'a fait un geste que je n'oublierai jamais" : Toby Alderweireld raconte son baptême du feu face à une légende du football

A 34 ans, Toby Alderweireld a presque tout vécu dans sa carrière. L'écouter ouvrir la boîte à souvenir est donc passionant.

Au coeur de la défense de l'Antwerp, Toby Alderweireld rassure et guide ses partenaires, jouant le rôle de leader lorsque la situation semble compromise, comme lors de la dernière journée des Playoffs à Genk. Mais comme tout le monde, Toby a aussi été impressionné par les attaquants adverses étant plus jeune.

D'autant plus lorsque l'adversaire en question se nomme Zlatan Ibrahimovic. Alderweireld révèle avoir croisé la route du géant suédois lors d'un match de préparation en 2008 avec l'Ajax, alors qu'il n'avait que 19 ans. Même s'il s'agissait d'un match amical face à son ancien club, Ibra avait usé de son trashtalk habituel.

"Sur un corner, je le bloque un peu, il ne parvient pas à jouer le ballon. Alors, il m'a fait un geste que je n'oublierai jamais : il me regarde et me dis : "Je te finis", en me mimant avec les doigts de me trancher la gorge" raconte Alderweireld à Go Play. Le genre d'expérience qui marque un jeune défenseur mais qui aide pour toute une carrière.