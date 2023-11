Pas de regrets pour cette icône de notre championnat : "L'envie était partie"

Faris Haroun a pris sa retraite cette année et s'est reconverti en tant qu'entraîneur, désormais à la tête des U23 de l'Antwerp. Il ne regrette pas son ancienne vie.

Après 20 ans de carrière, Faris Haroun a pris sa retraite sur un doublé auquel il a certes peu participé, mais qui lui appartient également. Désormais, à 38 ans, il entraîne les U23 de l'Antwerp, qu'il aurait aussi pu rejoindre en tant que joueur.

"Mais personnellement, je n'avais vraiment pas envie de jouer avec la réserve, du tout. Mon corps ne suivait plus, c'était devenu difficile de s'entraîner. Et l'envie avait disparu", reconnaît Haroun dans Het Nieuwsblad.

"Après l'apothéose du doublé coupe-championnat, je ne voulais plus rechausser les crampons. Un match d'adieu est toujours possible, oui, mais je ne porte même plus jamais de chaussures de football", sourit l'ex-Diable Rouge (6 caps).