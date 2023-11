📷 Un cri du cœur : le moment d'émotion intense du buteur face à Thomas Kaminski

Après son but, qui rapporte un point à Liverpool (ou en fait perdre deux très importants à Luton Town, c'est selon), Luiz Diaz a soulevé son maillot.

Le Colombien avait un message à faire passer au monde entier, tout en se tournant d'abord vers son pays d'origine : celui de libérer son père, détenu par l'Armée de Libération Nationale (ELN), un groupe de guerilla communiste colombien.

"Libertad para papa" ("Liberté pour papa"), pouvait-on lire sur le tee-shirt de Diaz. "Aujourd'hui, ce n'est pas le footballeur qui vous parle, mais aujourd'hui Lucho Díaz, fils de Luis Manuel Díaz, vous parle. Mon père est un travailleur infatigable et un pilier de la famille. Je demande à l’ELN de libérer mon père immédiatement et aux organisations internationales de travailler ensemble pour obtenir sa libération", a déclaré Diaz sur Instagram.

