Cet ancien grand joueur de Genk parle sous le coup de l'émotion : "J'espère que les deux se qualifieront aux dépens de la Fiorentina"

KRC Genk joue jeudi contre Ferencvaros en Conference League. Laszlo Köteles suit bien sûr de près ce match. Il était encore présent à la Cegeka Arena il y a deux semaines.

Köteles a beaucoup apprécié cette soirée. "C'était beaucoup plus émotionnel que ce à quoi je m'attendais", a-t-il déclaré au Het Belang Van Limburg. "J'ai vécu à proximité du stade pendant longtemps après mon départ de Genk. Mais cela faisait déjà six mois que je n'étais pas retourné au stade. Après avoir posé pour d'innombrables photos, nous avons également pu saluer les supporters derrière le but après le match. Leur réaction enthousiaste m'a ému. KRC Genk restera toujours le club de mon cœur."

Cependant, il est difficile de supporter Genk jeudi. "Je suis et je resterai toujours Hongrois. J'espère que les deux équipes se qualifieront aux dépens de la Fiorentina. (Sourit) Un peu contre toute attente. Je m'attends à ce que les Italiens gagnent à Cukaricki, ce qui les mettrait en position confortable pour les deux derniers matchs. Mais on ne sait jamais, dans le football, tout peut arriver."

Köteles travaille actuellement comme commentateur à la télévision nationale hongroise. Il est également directeur technique du club de deuxième division Gyor.