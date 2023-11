A Malines, Besnik Hasi voudra enfin prendre sa revanche...sur Anderlecht

C'est officiel depuis ce mercredi : Besnik Hasi est le nouvel entraîneur du KV Malines. L'Albanais aura la lourde tâche de faire relever la tête à une équipe en difficulté et qui vient de se séparer de Steven Defour. Un retour en Belgique, 7 ans après son départ d'Anderlecht.

Annoncée par nos informations (et l'ensemble de la presse sportive belge) ce mardi soir, la nouvelle a été communiquée par le KV Malines ce mercredi. Ce sera donc Besnik Hasi - et non Marc Brys, au dépit de certaines rumeurs - qui reprend les rênes du Malinwa.

Redresser la situation au KV Malines, une lourde tâche pour Hasi

A Malines, Hasi arrive chez le dernier finaliste de la Coupe de Belgique. Une équipe qui a perdu bien de son éclat depuis le départ de Wouter Vrancken et la prise de fonction de Steven Defour suite au fiasco Danny Buijs.

13e de Pro League la saison dernière à l'issue de la phase classique, Malines n'est toujours pas parvenu à aligner les bons résultats cette saison. Le club est 14e, dans la zone rouge, avec 12 points en 13 matchs, n'a plus gagné depuis le 2 septembre et reste sur une série de 2 points sur 21.

Prendre sa revanche sur Anderlecht ?

Bref, la mission première d'Hasi sera assurément de maintenir le club en Pro League. Le noyau malinois compte quelques belles individualités. Cela devrait donc être possible. Ce qui semble être un vrai challenge, c'est surtout redonner une identité de jeu à une équipe qui sous Vrancken savait allait titiller les grands championnats.

Une bonne saison, et Hasi se relancerait en Belgique, où il n'avait plus entraîné depuis 2016. Sa seule et dernière expérience ? Au RSC Anderlecht. Nommé entraîneur principal en mars 2014 suite au licenciement de John Van Den Brom, il parvient à remporter le titre de champion de Belgique.

On pense alors que la machine est lancée, que l'histoire avec son ancien club en tant que joueur va être belle...Elle le sera finalement un peu moins. Après deux saisons blanches, Hasi est licencié alors que le club pensait lui proposer un poste de T2.

"Ces adieux sont malheureusement propres aux dures lois du football professionnel. Nous sommes tous convaincus ici qu'Hasi va au-devant d’une belle carrière d’entraîneur. Il dispose effectivement des qualités nécessaires pour devenir un coach de pointe", avait déclaré Herman Van Holsbeek à l'époque.

Des promesses que la carrière d'Hasi n'a malheureusement pas tenu jusqu'ici, connaissant des expériences compliquées à l'Olympiakos et au Legia Varsovie. Et si, finalement, ce retour en Belgique lui permettait de la relancer ?