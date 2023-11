Les révélations d'Anthony Moris sur son départ du Standard

Lancé très jeune dans le grand bain au Standard de Liège, Anthony Moris a enchaîné les désillusions et les blessures, avant de remonter la pente et de devenir capitaine du leader du championnat de Belgique.

Au Standard de 2000 à 2014, Anthony Moris n'a jamais réussi à s'imposer chez les A liégeois. Avait alors suivi une longue période sans club, avant de se rompre deux fois les ligaments croisés à Malines.

Sur le plateau de La Tribune, Moris est revenu sur la tournure qu'a pris sa carrière. "Je ne me rends pas totalement compte de l’évolution de ma carrière sur les dernières années car je prends énormément de plaisir, c’est mon moteur. Je me lève tous les jours avec une banane incroyable de me dire que j’ai de la chance de jouer dans l’un des plus grands clubs de Belgique. Je profite de chaque instant car je suis dans un club formidable", a déclaré le gardien de l'Union.

Celui qui n'a connu que 14 matchs avec le Standard avait ensuite dû attendre plusieurs mois avant de se retrouver un club, Malines, où il se blessera gravement - à deux reprises. "J’ai toujours été un homme de challenges, je prenais mes blessures comme tels. Ma période sans club après le Standard m’a permis de renforcer ma carrière encore plus. J’ai toujours eu envie de me surpasser."

Il a également parlé de son erreur lors de son premier match au Standard en Coupe de Belgique, où il avait ensuite réalisé un arrêt décisif.