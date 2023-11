Réaction obligatoire pour l'Union : "On peut perdre, mais pas comme ça !"

L'Union Saint-Gilloise s'est prise les pieds dans le tapis ce jeudi face au LASK LInz (3-0). Les Saint-Gillois ont été dominés dans tous les secteurs du jeu et se doivent de réagir ce dimanche, contre Courtrai.

Après la rencontre de ce jeudi, qui met l'Union en danger dans son groupe d'Europa League, le coach Alexander Blessin avait logiquement des choses à dire. Et elles n'étaient pas positives...

"Je ne suis pas content quand on perd de cette manière. Vous pouvez perdre un match mais en première mi-temps notre langage corporel, notre organisation n’était pas bonne. On savait à quoi s’attendre. L’organisation de l’adversaire était la même qu’au match aller. On avait réussi à se relancer, avec le résultat qu’on connaît lors de la première rencontre mais pas aujourd’hui."

L'Union a encaissé 3 buts, tous sur phases arrêtées. "Je ne sais pas ce qu'il s'est passé", a regretté Blessin, qui attend une réaction digne de ce nom face à Courtrai au Marien ce dimanche. "L’avantage, c’est que nous avons déjà un match ce week-end."