Le capitaine Jonathan d'Ostilio évoque les raisons de la défaite étonnante du RFC Liège contre le Lierse

Le capitaine était déçu : contre le Lierse, c'est tout un collectif qui a perdu pied en seconde période. Jonathan d'Ostilio veut redresser la barre après la trêve internationale.

Tout le monde est unanime : le RFC Liège ne pouvait pas laisser passer ces trois points contre le SK Lierse. C'est donc un capitaine très déçu qui s'est présenté à l'interview.

"On a fait des erreurs, défensives et offensives. On n'a pas été assez tueurs dans les deux rectangles. Quand on joue contre une équipe avec une telle expérience, cela se paie cash. C'est 2-1 à la pause, ils n'ont qu'une occasion en première période. On se dit qu'on va peut-être pouvoir dérouler, mais on ne peut pas se permettre le moindre relâchement contre des équipes pareilles" regrette Jonathan d'Ostilio.

"Si tout le monde avait mis un petit peu plus d'intensité, on aurait pris ces trois points. Tout le monde aurait dû faire un petit peu plus d'efforts. Les courses ont été trop lentes. C'est un coup derrière la tête quand ils reviennent à 2-2. Devant, il y a eu des mauvais choix. Et les défenseurs n'ont pas su faire le boulot non-plus. C'est une faute collective" poursuit le latéral droit, qui a essayé de relever les troupes. En vain.

Quatre rencontres avant la fin du premier tour, Liège occupe une intéressante septième place. Si l'idée est de passer l'hiver dans la colonne de gauche, les trois points perdus contre le Lierse privent le matricule 4 d'une place sur le podium de cette Challenger Pro League.

"On a envie de redresser la barre directement. Mais peut-être que cette prestation est due à un petit peu de fatigue, on n'a pas un groupe très élargi. On sait qu'on doit être capables de plus, cette trêve va nous permettre de remettre les pendules à l'heure pour prendre quelque chose au Beerschot. On sait produire du jeu en restant compactes en perte de balle. On doit reproduire cela sur tout un match" a conclu Jonathan d'Ostilio.