"Parmi les meilleurs d'Europe", mais réserviste avec les Diables Rouges ?

Capables de très bonnes prestations à Arsenal, Leandro Trossard ne parvient toujours pas à s'imposer comme incontournable chez les Diables Rouges.

Contre la Serbie, Leandro Trossard était remplaçant. Comme nous vous l'expliquions, Trossard est devancé dans la hiérarchie des ailiers gauche par Yannick Carrasco, qui joue pourtant en Arabie Saoudite.

Pourtant, le joueur est pétri de talent. Ce n'est pas Jacky Mathijssen, coach de Trossard lors de son passage à OHL, qui dira le contraire. "Si l'on considère uniquement ses qualités footballistiques, il ne fait aucun doute que c'est sur le flanc gauche qu'il est le plus performant", a déclaré l'ancien sélectionneur des U21 à Het Belang Van Limburg.

"Il peut alors opérer entre les lignes et faire des centres, délivrer des centres ou frapper dangereusement au but", explique Mathijssen, qui n'hésite pas à placer Trossard parmi "les meilleurs joueurs d'Europe". "Il pèse désormais 10 kilos de plus qu'il y a 10 ans. Il est beaucoup plus présent dans les duels."