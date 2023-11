Prolonger ou prendre sa retraite ? Jan Vertonghen joue franc jeu

Jan Vertonghen a fait énormément de bien à la défense d'Anderlecht depuis son arrivée il y a un an. La prolongation de son contrat est donc un gros chantier de la direction.

Jan Vertonghen aura 37 ans en fin de saison. Pourtant, le capitaine anderlechtois évolue toujours à un niveau élevé, tant en Pro League qu'avec les Diables Rouges. De quoi le faire hésiter quant à ses intentions en fin de saison.

Vertonghen s'accorde en tout cas sur le fait de vouloir stopper sa carrière à Anderlecht : "Je peux dire cela avec une certaine certitude", a-t-il déclaré à Het Laatste Nieuws. Son contrat se terminant en juin prochain, prolonger son aventure au Lotto Park signifierait donc poursuivre sa carrière.

Mais pour l'heure, le Diable Rouge hésite : "Parce que je ne veux pas non plus les décevoir. Si je prends une décision, je ne veux pas avoir à y revenir. J’ai vraiment besoin de temps pour prendre la bonne décision pour moi et pour ma famille" conclut Vertonghen. Les prochains mois devraient donc décider de la suite de sa carrière.