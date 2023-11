📷 Eden Hazard fête un anniversaire assez spécial

Le 19 novembre 2008, la Belgique se déplace au Luxembourg pour un rencontre amicale. Tout ce qu'il y a de plus anecdotique, certes. Mais dans les rangs belges, une jeune pépite est impatiente de commencer l'aventure avec les Diables Rouges...

Ce jeune, c'est Eden Hazard, âgé alors de 17 ans, qui commence à se faire un nom du côté de Lille. René Vandereycken, le sélectionneur de l'époque, décidera de faire monter Hazard pour les 20 dernières minutes. Le reste, lui, appartient à l'Histoire...

Cela fait donc 15 ans jour pour jour qu'Eden Hazard a fait ses débuts avec les Diables Rouges. La belle coincidence, c'est que les Diables Rouges jouent justement ce 19 novembre, face à l'Azerbaidjan.

Exactly 1ÔłŹ‚É£5ÔłŹ‚É£ years since this man's debut. ūüėć pic.twitter.com/6ex42R8DRz