Eden Hazard aurait pu gagner "un million d'euros par semaine" !

Eden Hazard a pris sa retraite parce qu'il ne pensait pas retrouver le plaisir sur les terrains de football. S'il avait voulu gagner énormément d'argent, il aurait pourtant pu...

On le sait : Eden Hazard ne se soucie pas vraiment d'argent. Déjà parce qu'il en a gagné assez pendant sa carrière, mais aussi parce que la famille passe avant tout pour l'ex-Diable Rouge. Ainsi, plutôt que d'opter pour une dernière pige lucrative, Hazard a préféré raccrocher les crampons.

Mais selon son ancien coéquipier à Chelsea Jon Obi Mikel, Eden a bel et bien reçu des offres faramineuses, notamment en provenance de l'Eldorado à la mode : l'Arabie Saoudite. Et la somme qu'il aurait pu y gagner, à l'en croire, donne le tournis : "Eden m'a dit qu'il avait 2-3 offres d'Arabie Saoudite. Il m'a dit : "Je pourrais gagner un million d'euros par semaine là-bas. Et après ? Vous savez comment je vis, je n'ai pas besoin de cet argent"".

Eden Hazard vit en famille à Madrid

On sait que Hazard avait également reçu des offres de MLS, ce qui aurait plutôt correspondu à son projet familial. Mais l'ancien capitaine des Diables Rouges a finalement décidé de rester à Madrid, où il vit avec sa famille. Récemment, il a même été vu au terrain d'entraînement avec son fils Yannis, qui joue au Rayo Majadahonda, un petit club de la banlieue de Madrid.