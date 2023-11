La terrible statistique de Lois Openda avec les Diables Rouges

La Belgique s'est brillamment imposée dimanche dernier face à l'Azerbaïdjan (5-0) en clôture des éliminatoires pour l'Euro 2024. Romelu Lukaku a marqué un quadruplé, mais son remplaçant, Lois Openda, n'a de nouveau pas trouvé le chemin des filets.

La situation de Lois Openda est assez paradoxale. Très performant en club, que ce soit lors de son très bon passage à Lens ou depuis ses débuts avec Leipzig, l'attaquant éprouve par contre des difficultés en sélection. Cantonné à un rôle de second couteau, il n'a toujours pas trouvé le chemin des filets sous Domenico Tedesco. La statistique a de quoi faire mal : la dernière fois qu'il a marqué avec les Diables Rouges, c'était le 18 novembre 2022, lors d'une rencontre amicale face à l'Egypte.

De nouveau muet en 45 minutes ce dimanche face à l'Azerbaidjan, Openda ne s'est cependant pas montré inquiet. Il sait qu'un jour ou l'autre, le vent tournera. "Rien de mauvais ne se passe dans ma tête. Ça arrive, vous savez", a-t-il expliqué au micro de la RTBF.

"J’ai déjà eu des périodes où je ne marquais pas. Ici, en sélection, il y a Romelu Lukaku, moi je suis derrière. Je n’oublie pas non plus Michy Batshuayi. Mon heure viendra. J’ai confiance. Je travaille en club et en sélection. Je ne me mets pas de pression. Je pense à aider l’équipe pour qu’on gagne des matchs. Les buts viendront."