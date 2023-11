L'espoir reste permis pour Anthony Moris en vue de l'Euro 2024 avec le Luxembourg !

Les Luxembourgeois terminent ainsi 3e de leur groupe de qualification, derrière le cador qu'est le Portugal et une solide Slovaquie. Dans sa réaction d'après-match, Anthony Moris avait quelques regrets, mais gardait néanmoins un fort espoir en vue des barrages.

"Finalement, nous avons manqué la qualification pour quelques points, perdus contre la Slovaquie, notre adversaire direct. De plus, nous avons obtenu 6 points sur 6 contre la Bosnie, une équipe plus forte sur le papier que la nôtre. Cela montre les progrès du Luxembourg. Nous devrons en tirer profit avant la grande échéance de mars", expliquait le gardien de l'Union Saint-Gilloise.

Le tirage des barrages pour l'Euro 2024 a ainsi rendu son verdict. En mars prochain, le Luxembourg affrontera la Géorgie en demi-finales. En cas de victoire, la finale se jouera face au vainqueur de Grèce - Kazakhstan. Le Luxembourg est donc à deux matchs d'une qualification historique.

The 6 play-off semi-finals will be played on 21 March 2024 🗓️



The 3 play-off finals will take place on 26 March 2024 🗓️#EURO2024 pic.twitter.com/F2WXObhZIE