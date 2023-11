🎥 Incroyable : nouvelle erreur d'arbitrage...et nouvelle justification lunaire !

Vendredi soir, le Lommel SK et le Patro Eisden Maasmechelen ont disputé le derby limbourgeois en Challenger Pro League. La rencontre a été marquée par un certain nombre de décisions douteuses.

Le Patro Eisden a remporté le match 1-2, mais les choses auraient pu être bien différentes. A la toute dernière minute, le défenseur de Lommel, Dries Wouters, a envoyé le ballon dans les filets. Un but correct, mais l'arbitrage en a décidé autrement.

Le but a d'abord été approuvé par l'arbitre. Il a ensuite passé de longues minutes à demander des explications au juge de ligne et a finalement refusé le but.

L'explication totalement lunaire du Referee Department !

Le département de l'arbitrage a alors fourni une explication concernant cette phase. "Sur le coup franc, l'attaquant de Lommel qui a marqué n'était pas en position de hors-jeu", a-t-on admis, mais on pouvait aussi le voir de manière flagrante sur les images.

"Le but de Lommel a été refusé parce que l'arbitre avait sifflé le hors-jeu (se basant sur le signal du drapeau du juge de touche) avant que le ballon n'entre dans le but", poursuit le département de l'arbitrage. Ce qui n'est pas sans susciter des interrogations.

Après coup, Stef Peeters est venu expliquer la phase, nous disant clairement que le coup de sifflet ait eu lieu après que le ballon ait franchi la ligne.