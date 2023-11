L'éclaircie belge dans la grisaille de l'Ajax

Les temps sont durs pour l'Ajax Amsterdam. Mais le club peut toujours compter sur Mika Godts pour voir l'avenir avec un peu plus d'optimisme.

Depuis le début de la saison, l'Ajax Amsterdam se traîne en bas de classement dans le championnat néerlandais. Et il n'en va pas autrement de son équipe U21, 17e en deuxième division. Pourtant, le Jong Ajax l'a emporté 1-0 contre Top Oss, bon dernier du classement.

Le seul but de la rencontre a été inscrit par Mika Godts. L'international espoir belge a profité d'une glissade de son adversaire directe pour se mettre dans le sens du but et placer le ballon hors de portée du gardien (les images ne sont malheureusement pas encore disponibles).

L'ancienne pépite de l'académie de Genk avait déjà ouvert le score la semaine dernière contre le NAC mais l'Ajax avait ensuite laissé revenir son adversaire. Notons que Mika Godts a été décisif lors de chacune des trois victoires de l'équipe cette saison.