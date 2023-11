Six changements et une "baby-défense" pour affronter Genk

Le Standard reçoit Genk deux semaines après la raclée de l'Antwerp.

On le sait, plusieurs joueurs du Standard manquent à l'appel : Vanheusden est suspendu et Bokadi est blessé. Du coup, Hoefkens a décidé d'aligner une jeune défense avec Noubi et Ngoy, encadrés par l'expérimenté Laifis.

Au milieu de terrain, exit Hayden, place à O'Neil et Price, qui sort d'une excellente rencontre avec son équipe nationale. Enfin, Sowah et Dewaele sont sur le banc, Canak va avoir l'occasion de se montrer.