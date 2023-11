🎥 Bryan Heynen plaide coupable après la défaite au Standard

Le capitaine limbourgeois estime qu'il a précipité la chute de son équipe samedi soir et il a reconnu son erreur aprÚs la rencontre.

Genk souffle le chaud et le froid depuis le début de la saison. Samedi soir, les Limbourgeois ont vécu une soirée difficile à Sclessin, où ils se sont logiquement inclinés 1-0, suite à un superbe but d'Hayao Kawabe.

Un but provoqué par une perte de balle de Bryan Heynen, qui a reconnu son erreur après la rencontre. "Il y a toujours un fautif sur un but. C'est évidemmnt facile de me pointer du doigt. J'assume ma responsabilité, même si je pense que Ngoy récupère le ballon dans l'entrejeu et qu'il a encore fallu que le Standard traverse la moitié du terrain avant de marquer."

Ça ne fait en tout pas les affaires du KRC Genk qui bouclera la première moitié de la phase classique à la sixième place, avec un bilan de 24 points sur 45.