Un Diable Rouge décisif et...recadré par son coach : "C'est stupide, je lui ai déjà dit"

Johan Bakayoko a encore été à la fête avec le PSV. Mais sa fin de match aurait pu mal tourner.

L'assist sur le but d'ouverture du PSV et le 0-3 pris en main personnellement : Johan Bakayoko a encore fait très fort contre le FC Twente. Mais le Diable Rouge a été averti à dix minutes de la fin et a même flirté avec l'exclusion quelques instants plus tard sur une intervention manquée.

Ce qui n'a pas manqué d'énerver son coach Peter Bosz : "C'est Stupide de sa part. Quand vous venez d'être averti, vous ne faites pas cela. Ce n’est pas si grave, mais c’est stupide. Je lui ai déjà dit cela" a expliqué l'entraîneur néerlandais après la rencontre. Une deuxième jaune aurait signifié la probable suspension de Bakayoko pour le match contre Feyenoord, principal rival du PSV dans la course au titre.

Pour Peter Bosz, Johan Bakayoko doit encore prendre de la bouteille au sein de l'équipe avant de partir : "Ce n’est que sa première saison en tant que joueur de base, hein. Il doit encore faire mieux. Je le remarque particulièrement lorsqu’il joue près du banc. Mais c’est un talent exceptionnel. S’il attend encore quelques années, il ira dans un club plus grand que les clubs qui ont maintenant manifesté leur intérêt".