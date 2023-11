Qui pour céder sa place à Verschaeren ? Riemer a un plan clair en tête

Brian Riemer sera bientôt face un problème de luxe. Après tout, Yari Verschaeren est de retour et il va bientôt rejouer. Le Danois est en effet l'un de ses grands admirateurs. Mais qui devra lui laisser sa place ?

Contre Westerlo ce week-end, on peut déjà s'attendre à ce que Yari Verschaeren soit présent dans le groupe d'Anderlecht. Si Thorgan Hazard est également en forme, ce sera au détriment de Majeed Ashimeru dans le noyau élargi. Mais bientôt, Verschaeren devrait également faire partie du 11 de départ lors des prochains matchs. Un casse-tête pour Brian Riemer, qui a déjà réfléchi à ses solutions.

Dans les grands matchs : sûrement avec Delaney et Rits

Anderlecht - sans compter Westerlo - ne joue que des cadors en décembre. Deux fois le Standard, l'Antwerp, Genk et le Cercle de Bruges. Autant de matches où Riemer laissera deux milieux de terrain devant la défense.

Et ces places - dans ces matches - sont presque certaines pour Mats Rits et Thomas Delaney. Si le premier s'est révélé indispensable dans l'ombre, le second possède la mentalité combative et les qualités de leader que Riemer considère comme essentielles.

© photonews

Leoni et Stroeykens : leur statut en danger

Se pose alors la question de Théo Leoni ou Mario Stroeykens. Leoni est un joueur important pour Riemer, qui se retrouve donc dans un dilemme ! Car il n'y a pas non plus de place sur les flancs si Hazard et Dreyer sont en forme. Riemer devra donc faire un choix : celui de plus de contrôle, ou de plus d'élan offensif ?

Leoni peut également jouer dans un poste plus reculé et apporter de plus grandes capacités footballistiques à ce poste. Après tout, le match contre le RWDM a clairement montré que dans ce genre de match, il n'est pas nécessaire d'avoir deux milieux devant la défense. En fin de compte, il semble que Riemer va décider de répartir le temps de jeu.

© photonews

Il n'y voit d'ailleurs pas un problème, mais un avantage. Ainsi, il peut même signaler à Delaney qu'il n'est pas sûr de sa place. Cela ne lui pose aucun problème non plus, au vu sa très grande expérience au top européen.

Rits aura également besoin de repos, car c'est le joueur avec le plus de temps de jeu. Cinq candidats pour trois places disponibles, ce n'est finalement pas non plus un luxe si l'on veut jouer les sommets cette saison...