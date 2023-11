L'ancien Diable Rouge a opté pour un défi exotique en signant au Bhayangkara Presisi FC. Il évoluera donc en Indonésie durant les prochains mois.

Retour aux sources pour Radja Nainggolan qui vient de signer un contrat jusqu'à la mi-mai avec Bhayangkara Presisi FC. Il évoluera avec la lanterne rouge de la D1 indonésienne jusqu'à la fin de la saison.

Un choix qui a surpris mais qui donne le sourire à l'intéressé, friand de "mieux connaître" son pays d'origine. Sans club depuis cinq mois après la fin de son contrat à la SPAL, le Ninja s'est confié sur sa récente décision alors que les offres semblaient venir de partout.

Nainggolan a reçu une centaine de propositions

"Ces derniers mois, j'ai été contacté par plus d'une centaine d'agents. Mais au moment de finaliser tout cela, il s'est avéré très difficile d'obtenir une proposition sur papier", a confié l'ancien Diable Rouge à Het Nieuwsblad.

"Après quelques mois, le football a commencé à me manquer. Je m'amuse toujours autant quand je suis sur un terrain. Et j'ai vraiment hâte de commencer en Indonésie. J'ai passé quelques semaines très agréables ici et j'ai hâte de découvrir mon pays d'origine encore plus en profondeur", a-t-il ajouté.

Le Ninja n'a cependant pas évoqué les différentes propositions reçues durant l'été...