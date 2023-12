"Ce n'est pas assez pour gagner le match"

L'entraîneur du RWDM n'a pas apprécié ce que ses joueurs ont montré. Même si le partage est mérité selon lui.

Visiblement, les deux entraîneurs se sont mis d'accord : le partage entre le RWDM et Charleroi samedi était mérité et aucune des deux équipes ne méritait plus que l'autre.

"On est déçu car on jouait à la maison, c'était un match important pour nous, un match à six points", a confié Claudio Caçapa en conférence de presse.

Un grand Théo Defourny encore une fois

Fort heureusement pour les Bruxellois, Théo Defourny était encore dans un grand jour : "Théo a eu à sortir un ou deux gros arrêts mais il y avait aussi les occasions de Mercier et Mboup".

Ce que l'entraîneur du RWDM pointe surtout du doigt, c'est le manque d'application de la stratégie sur le terrain : "C'est totalement à l'inverse de ce qu'on voulait montrer, de ce qu'on a bossé à l'entraînement. On n'a pas réussi à les mettre en difficulté. Deux occasions, ce n'est pas assez pour gagner un match".