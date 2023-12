Voici quand la Belgique et la France pourraient s'affronter à l'Euro 2024

Les Diables pourraient retrouver leurs bourreaux de la Coupe du monde 2018. Au plus tôt en huitièmes... au plus tard en quart !

Le tirage au sort des groupes de l'Euro 2024 a eu lieu samedi soir, place donc aux pronostics et à l'élaboration de toutes les affiches possibles du tournoi.

Parmi celles-ci, on pourrait déjà pointer du doigt un certain Belgique-France ! Un véritable choc entre deux nations qui, lors de leur dernier affrontement, ont gardé des souvenirs bien différents. En 2018, les Bleus avaient été les bourreaux des Diables sur une tête de Samuel Umtiti en demi-finale de la Coupe du monde en Russie.

La France en huitièmes ou en quarts

Six ans plus tard, il se pourrait que les deux nations se rencontrent une fois de plus dans un tournoi majeur. En terminant première de son groupe, la Belgique éviterait le deuxième du groupe de la France et des Pays-Bas en huitièmes. Mais les hommes de Didier Deschamps seraient un adversaire potentiel... en quarts !

Belgique - France pourrait donc avoir lieu plus tôt qu'en 2018 dans la compétition. Si cela devait arriver, les supporters des deux camps sont sans doute déjà prêts.