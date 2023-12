Alexander Blessin le perfectioniste : "On doit rester concentré pendant 90 minutes, voir même plus"

Malgré la victoire, l'entraîneur de l'Union se voulait perfectionniste à l'issue de la rencontre. Il sait que la réussite de la fin de la saison de l'Union passe par-là.

"C'était un bon match, sérieux, mais vers la fin, nous avons un peu perdu le contrôle. Nous avons créé des écarts entre la défense et l’attaque, un point sur lequel nous devons nous pencher. Nous devons rester concentrés jusqu'au coup de sifflet final. Garder un clean sheet est préférable, mais dans l'ensemble, l'équipe a réalisé une belle performance ce soir, en considérant l'état du terrain", assure Blessin pour lequel ce but encaissé dans le temps additionnel ne passe pas.

C'est une performance encourageante, surtout avant notre prochain match contre Liverpool, qui sera une rencontre de taille. Nous pouvons nous concentrer pleinement là-dessus.

Le coach unioniste insiste sur le plan qui avait été mis en place :"Nous étions conscients de l'importance des premières minutes. Nous avons exercé un pressing pour les empêcher de dégager le ballon, et marquer un but tôt a été crucial pour lancer notre jeu."

Ce jeudi, l'Union jouera son avenir européen au Lotto Park contre Liverpool. "Nous sommes conscients de notre situation en Europe et des enjeux liés à nos victoires. Nous avons une chance de rester dans la compétition européenne, donc nous mettrons tout en œuvre pour battre Liverpool et espérer qu'ils ne soient pas dans une grande forme. Nous prenons aussi en compte l'importance du match de Liverpool contre Manchester United et leur qualification déjà acquise. Nous verrons comment cela se déroule."